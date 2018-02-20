فيلم بلاك بانثر يحطم التوقعات للإيرادات العالمية في أقل من شهر

أماني الغامدي(صدى):

حقق فيلم ” بلاك بانثر”، إيرادات عالمية وصلت قيمتها إلى 235 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد عرضه في 4020 دار عرض في أمريكا الشمالية.

حيث حطم “بلاك بانثر”، التوقعات الأساسية في أقل من شهر، وكان المتوقع أن يحقق الفيلم ضعف ميزانيته والتي بلغت 200 مليون دولار، بكن حقق الفيلم ما بين 100 و 120 مليون دولار عندما ظهرت التقديرات الأولى يوم 25 يناير .

كما بلغت إيرادات عرض الفيلم التمهيدي يوم الخميس 25.2 مليون دولار، وهي أكبر إيرادات لعرض تمهيدي ليلة الخميس خلال شهر فبراير، وثاني أكبر إيرادات عرض تمهيدي لفيلم من شركة مارفل، واستمر الفيلم في تحطيم التوقعات منذ ذلك الحين.

وقدرت ديزني يوم الأحد أن يحقق الفيلم إيرادات قدرها 218 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم عدلت هذا الرقم بالزيادة صباح أمس الاثنين بواقع 17 مليون دولار.

وبلغت إيرادات الفيلم يوم الأحد 60.1 مليون دولار وهي ثاني أفضل إيرادات ليوم الأحد في تاريخ الصناعة وبفارق طفيف عن فيلم ” ذا فورس أويكنز ” ، من سلسلة أفلام حرب النجوم الذي بلغت إيراداته خلال يوم أحد 60.6 مليون دولار.

والفيلم من بطولة تشادويك بوزمان وإخراج ريان كوجلر، و إنتاج شركتي ديزني ومارفل