الدون مرشح لجائزة أفضل لاعب برتغالي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تصدر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، قائمة المرشحين للحصول على جائزة لاعب العام في البرتغال.

وقالت المصادر إن القائمة تشمل كل من: جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بيرناردو سيلفا، وحارس سبورتنج لشبونة، روي باتريسيو.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة في حفل سيقام في 19 مارس، بـ لشبونة، بدعم من اتحاد الكرة البرتغالي، والجمعية الوطنية لكرة القدم، ونقابة اللاعبين المحترفين.

ويترأس اللجنة التي تقوم باختيار المرشحين للجائزة النجم السابق لويس فيغو.