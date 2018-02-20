” حساب المواطن ” يوضح كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراض على قيمة الدعم المقدم له خلال دورة الدفع.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط هنا, ثم اختيار” حالة الدفعات وتقديم الاعتراض ” من الصفحة الرئيسية، والضغط على أيقونة ” تقديم اعتراض على الدفعة الحالية ” ، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف البرنامج، أنه يتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفر، فإن ذلك يعود إلى أسباب منها، تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

وأكد ” حساب المواطن ” بأنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.