حساب وزارة الصحة على ” تويتر ” الأكثر تفاعلا بين الوزرات

عادل الحربي (صدى):

يعتبر حساب وزارة الصحة، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من أكثر حسابات الوزارات الحكومية تفاعلًا؛ حيث بلغ عدد متابعيه، قرابة مليونَي متابع، ويتميّز الحساب في إدارة المحتوى، من خلال الإبداع في صياغة التغـريدات، واستخدام اللغة التي تناسب مستخدمي ” تويتر ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الحساب يعتمد على التنوع، ما بين ” موشن جرافيك، إنفوجرافيك، فيديوهات ” ، بالإضافة إلى التنوع في اختيار مواضيع التغـريدات وأهميتها، وتشمل:

” الإنجازات الطبية، والعمليات المعقدة، والتوعية الصحية، التعـريف بالخدمات الصحية، والبيانات التوضيحية، ومواكبة الأحداث في حينها، مثل موجة الغبار وهطول الأمطار ” .

ويجدر الإشارة إلى أن، الوزارة تختار المحتوى، بما يتناسب مع الأوقات والشهور، سواء في رمضان والأعياد والعطل الرسمية، أو في المواسم سواء في الصيف أو الشتاء، والتفاعل مع المواضيع، في وقتها والتواصل مع المتابعين من خلال تغريدات، على الرقم 937، واستقبال ملاحظاتهم، واستفساراتهم الطبية على مدار الساعة.