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تذبذب أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب العالمي

تذبذب أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب العالمي
عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تذبذبًا في مستوياتها، وسط تصريحات ” أوبك ” المطمئنة بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض الانتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.29% إلى 65.48 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.05% عند 62.33 دولار للبرميل.

وكان الأمين العام لمنظمة ” أوبك ” محمد باركيندو صرح أمس بأن التزام المنظمة بمستهدفات اتفاق خفض الانتاج بلغ 133% خلال يناير، توقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا كنتيجة لبيئة مشجعة.


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