تذبذب أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب العالمي

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تذبذبًا في مستوياتها، وسط تصريحات ” أوبك ” المطمئنة بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض الانتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.29% إلى 65.48 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.05% عند 62.33 دولار للبرميل.

وكان الأمين العام لمنظمة ” أوبك ” محمد باركيندو صرح أمس بأن التزام المنظمة بمستهدفات اتفاق خفض الانتاج بلغ 133% خلال يناير، توقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا كنتيجة لبيئة مشجعة.