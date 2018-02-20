بالصور.. مشاركة طفلة الـ 3 سنوات في مسابقة رقص

لندن(صدى):

أقدم سيدة بريطانية تٌدعى آلي بايبر ، على إعداد طفلتها الصغيرة التي لم يتعدى عمرها الـ 3 سنوات ، للمشاركة في مسابقات الرقص والجمال .

وأكد آلي في تصريحات إعلامية ، أنها تنفق 6 آلاف جنيه إسترليني في العام ، بمعدل 500 جنيه استرليني كل شهر على ابنتها لمشاركتها بمسابقات الرقص والجمال.

وأضافت أنها بدأت مشاركة طفلتها بمسابقات الجمال وعمرها عام واحد، وتشترك الآن في مسابقة واحدة أسبوعيا ، لافته إلة أنها لن تسمح لطفلتها باستخدام المكياج دون سن الرابعة.