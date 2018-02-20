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مجموعة باسمح تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والدمام

مجموعة باسمح تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والدمام
فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتوفر عدد 6 وظائف شاغرة للسعوديين فقط، ولحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من جدة، والدمام.

وأضافت ” باسمح ” أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مندوب مبيعات فان (عدد 3 وظائف/ جدة): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وممثل مبيعات الحسابات (عدد 3 وظائف/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، المبيعات، أو التسويق).

وأشارت المجموعة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2018م، على الرابط التالي: هنا .


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