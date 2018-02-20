الفضلي يوقع إتفاقية بناء القدرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سعيد العجل(صدى):

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم عقد اتفاقية مشروع “بناء القدرات والخدمات ذات الصلة من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة ،في إطار رؤية2030 مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.

وأوضح المهندس الفضلي في تصريح صحفي عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، و تطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل للمراقبة المخزون المائي، بالإضافة إلى عدة مجالات تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.

ومن جانب آخر بين الدكتور فيصل السبيعي وكيل الوزارة لشؤون المياه أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لاطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974م.