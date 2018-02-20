” الجوازات ” توضح إمكانية نقل سائق خاص من مواطن لآخر

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية نقل سائق خاص من مواطن لآخر، مؤكده إمكانية حدوث ذلك في حالة التنازل من قبل صاحب العمل القديم.

وأوضحت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه يجب على صاحب العمل القديم الحضور والتوقيع على تنازل عن الخدمات وإعطاءه لصاحب العمل الجديد.

وجاء تصريح المديرية ردًا على استفسارتها على أحد المواطنين على ” تويتر ” حول إمكانية النقل، قائلًا ” السلام عليكم، هل بالإمكان نقل سائق خاص من مواطن لآخر؟ “.