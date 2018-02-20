وظائف شاغرة بشركة إلكترونيات في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للأجهزة الالكترونية، تقع في مدينة جدة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف إستقبال.

– بائع معرض.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة، للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– لا تشترط الشركة الخبرة .

– حسن المظهر.

فيما عددت الشركة، المزايا المتوافرة بهذه الوظائف، فيما يلي:

– توفر الشركة راتب مغري للموظفين.

– بالإضافة لعمولات.

– يستفيد الموظف من تأمين طبي له ولعائلته.

ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]