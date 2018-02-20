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وظائف شاغرة بشركة إلكترونيات في جدة

وظائف شاغرة بشركة إلكترونيات في جدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للأجهزة الالكترونية، تقع في مدينة جدة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف إستقبال.
– بائع معرض.
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة، للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– لا تشترط الشركة الخبرة .
– حسن المظهر.

فيما عددت الشركة، المزايا المتوافرة بهذه الوظائف، فيما يلي:

– توفر الشركة راتب مغري للموظفين.
– بالإضافة لعمولات.
– يستفيد الموظف من تأمين طبي له ولعائلته.

ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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[ عدد التعليقات: 8764 ] نشر منذ 55 دقيقة

بالتوفيق للجميع

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