وظائف شاغرة بشركة إلكترونيات في جدة
أعلنت شركة للأجهزة الالكترونية، تقع في مدينة جدة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– موظف إستقبال.
– بائع معرض.
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة، للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– لا تشترط الشركة الخبرة .
– حسن المظهر.
فيما عددت الشركة، المزايا المتوافرة بهذه الوظائف، فيما يلي:
– توفر الشركة راتب مغري للموظفين.
– بالإضافة لعمولات.
– يستفيد الموظف من تأمين طبي له ولعائلته.
ويمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8764 ] نشر منذ 55 دقيقة
بالتوفيق للجميع