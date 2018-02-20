” بتكوين ” تسجل أعلى مستوياتها في 3 أسابيع.. والسوق يتعافى

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، متعافية من خسائرها المتتالية منذ بداية العام الحالي، وسط استقرار نسبي لسوق العملات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 2.55% إلى 11446 دولارًا، بعدما لامست 11509 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ أواخر يناير الماضي.

وصعدت ” إثريوم ” بنسبة 1.05% إلى 953 دولار، كما زاردت ” الريبل ” بنسبة 0.25% إلى 1.15 دولار، بينما تراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.40% إلى 1529 دولار.

كما تعافت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية في ظل هذا الارتفاع مسجله 511 مليار دولار، تبلغ حصة ” بتكوين ” فقط نسبة 38.1% من حجم السوق.