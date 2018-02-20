شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف فنية وإدارية بالجبيل وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التصنيع الوطنية، عدداً من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات عدة.

وأشارت الشركة، إلى أن العمل سيكون بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة الوظائف كالتالي: محلل ثالث بالجبيل: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، وأخصائي ثاني عمليات بالجبيل: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومنسق التدريب بالجبيل: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومسؤول أعمال الموارد البشرية في ينبع: درجة البكالوريوس في تخصصات ” الهندسة الصناعية، الإدارة ” ، أو المجالات ذات الصلة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2018م، ويمكن التعرف عن التفاصيل والشروط من خلال الرابطهنا