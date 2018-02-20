كونتي: شعرت بالأرق بسبب برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، أن مواجهته المرتقبة أمام برشلونة في إطار دوري الأبطال، تسببت في شعوره بالأرق الأيام الماضية.

وقال ” كونتي ” : ” لدينا خطتنا ولدينا خطة في عقولنا، في هذه اللحظة الحاسمة يكون من المهم جداً اختيار أفضل اللاعبين الحاليين ثم محاولة بذل قصارى جهدنا خلال اللقاء “.

وأكد على أن مواجهة البرسا هامة للغاية، قائلًا: ” نحن نتحدث عن مباراة كبيرة وسنواجه تحدياً كبيراً “، مضيفًا:” سنبدأ اللقاء ونحن غير مرشحين للفوز. لهذا السبب يجب أن نشعر بالحماسة خلال هذا التحدي “.