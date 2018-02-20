بالفيديو.. حارس أمن يلقن شابا درسا قاسيا لمحاولته الانتحار
لقن حارس أمن درساً قاسياً لشاب ، عقب تمكنه من انقاذه لحظة محاولته الانتحار بالقفز من أعلى لافتة دعاية مثبتة فوق جسر مشاة بالعاصمة المكسيكية ميكسيكو.
وأظهر مقطع فيديو متداول رجل الأمن وهو يصعد خلف الشاب واستطاع إقناعه بأنه سيساعده في مهمته، وما أن اقترب منه حتى طوقه بيديه واجتذبه لمنطقة آمنة، ثم بدأ في ضربه بعد محاولة الأخير المقاومة.
https://www.liveleak.com/view?i=989_1518933062
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلنا سبب لإنقاض شخص من الإنتحار ونخرجه من الظلم إلى النور بعد الله سبحانه.