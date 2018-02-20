بالصور.. إلزام فندق 5 نجوم بتحسين أدائه تجنبا لخفض التصنيف

عادل الحربي (صدى):

ألزم فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحد الفنادق الكبرى 5 نجوم في الرياض، بتحسين أداء الفندق وخدماته المقدمة للنزلاء بما يتناسب مع تصنيفه الحالي؛ تجنبًا لتخفيض التصنيف لفئة أقل 4 أو 3 نجوم.

وأكدت الهيئة على سرعة استيفاء تلك الملاحظات وتعديلها، على أن تكون تحت متابعة وملاحظة مباشرة من الهيئة للتأكيد من الهيئة، وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة لفريق الهيئة ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج ” معًا نلتزم”.

وتضمنت الجولة الإطلاع على خدمات ومرافق الفندق والتأكد من مدى التزامه باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف المعتمدت لدى الهيئة، وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع مع المسؤولين في الفندق، لمناقشة الملاحظات التي رصدها أثناء الزيارة والتأكيد على سرعة استيفاء تلك الملاحظات.

يُذكر أن الإدارة العامة للتراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة قامت بإنشاء برنامج ” معًا نلتزم ” بعد اعتماده من رئيس الهيئة السياحية والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في 4 شعبان 1438هـ؛ لتطوير ورفع متسوى الخدمات المقدمة من قبل المنشآت السياحية.