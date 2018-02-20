شركة ” موبايلي ” تعلن عن حاجتها لموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” موبايلي ” ، عن حاجتها لموظفين؛ لبيع شرائح، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– الوظائف للمواطنين فقط.

– الدوام فتره واحدة من 4 العصر الى 11 الليل.

وأوضحت الشركة، أن طبيعة العمل، تقوم على بيع شرائح ” موبايلي ” في ستاند، بالمول، أو المركز الذي يريد ان يقوم بعملية البيع فيه، مشيرة إلى أن الراتب يبدأ من 4500 ريال، وأن الموظف عليه بيع 500 شريحة، وفي حالة بيع أكثر، يحصل على راتب أعلى.

وناشدت الشركة الراغبين في التقدم، لهذه الوظيفة، التواصل معهم، من خلال الرقم التالي:

٠٥٤٥٧٤٩٤٣٧