شائعة وفاة سيلفستر ستالون تعود من جديد

نورة الشهري(صدى):

عادت من جديد شائعة وفاة النجم العالمي” سيلفستر ستالون ” للتداول عبر مواقع الانترنت المختلفة، وذلك بعد أن انتشرت نفس الشائعة منذ 18 شهر، وأزعجت كل عشاق و محبي سيلفستر والمعنيين بصناعة السينما .

حيث اشتعلت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة الوفاة التي تنشر بسرعة كبيرة علي هذه نوعية من المواقع التي تزيف الأخبار وتعتمد على نشرها للأخبار المغلوطة لجذب القراء.

مع العلم أن شائعة وفاة سيلفستر تم تداولها لأول مرة في سبتمبر 2016، مدعية أن إيقونة هوليوود قد توفي وتم العثور عليه ميتا في منزله في لوس أنجلوس وكانت الشائعة أكثر تداولا على ” فيسبوك ” .

والجدير بالذكر أن سيلفستر ستالون قدم عدد هائل من الأعمال الفنية التي تعد بمثابة إضافة مهمة للسينما العالمية ، ومن أهم أعماله ” Rambo ” و ” Rocky Balboa ” و ” Get Carter ” و ” Judge Dredd “و ” The Specialist ، و غيرهم .