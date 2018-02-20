بالأرقام.. الهلال يتربع على عرش المواجهات مع الأندية الإيرانية

ماجد محمد(صدى):

يترقب جماهير الهلال، اليوم الثلاثاء، موقعته الثانية في المواجهات الأسيوية، أمام استقلال طهران الإيراني، في تمام الساعة 8:10 مساءً على ملعب السيب في عمان.

وينصف التاريخ الزعيم أمام استقلال طهران الإيراني بشكل خاص، وأمام الأندية الإيرانية بشكل عام، فأن نسبة انتصار الهلال في مواجهة اليوم، هي الأكبر.

وخاض الهلال 27 مباراة أمام الفرق الإيراني، محققًا الفوز في 12 مباراة، والهزيمة في 8 لقاءات، بينما تعادل في 7 مباريات.

وفي إطار الـ27 مباراة سجل الهلال 36 هدفًا في شباك الأندية الإيرانية، واستقبل 27 هدفًا.

يجدر ال إشارة إلى أن الزعيم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ، بينما يتصدر الاستقلال، حيث خرج الهلال بالتعادل السلبي أمام العين الإماراتي في أول اللقاءات الأسيوية.