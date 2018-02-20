شوريون يشيدون بجهود رئاسة الاستخبارات العامة في حماية أمن المملكة

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، رئاسة الاستخبارات العامة بإعداد تقاريرها السنوية القدمية، بناء على متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

كما طالبت اللجنة، خلال جلسة مناقشة المجلس لتقريرها أمس الإثنين، الاستخبارات العامة بالإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب.

من جانبهم، أشاد عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” يحفظهما الله ” في حماية أمن واستقرار المملكة.

ووافق المجلس على منح اللجنة الوقت الكافي؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.