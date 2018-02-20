الخدمة المدنية: محاور الوزارة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات

علي القحطاني (صدى):

قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، خلال افتتاح ورشة عمل، العصف الذهني بالرياض: ” استراتيجية الوزارة، والدور المستقبلي للوزارة، يتطلب أسلوب عمل، مختلف ونوعي جديد، يساعد على إعادة هندسة إجراءات العمل ” .

وذكر ” حمدان ” ، أن الدور المستقبلي للوزارة، سيتركز على سن وتحديث اللوائح، المنظمة للخدمة المدنية، بما يلبي متطلبات رؤية المملكة 2030 ، محاور ويتواءم مع متطلبات سوق العمل.

كما أوضح أن المحاور والركائز الاستراتيجية، للوزارة ترتكز على استقطاب، وتمكين أفضل الكفاءات والقيادات المؤهلة، من داخل وخارج الوزارة؛ لتنفيذ برنامج التحول الطموح في الوزارة، وستُمكن هذه القيادات من العمل، على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين ذات قيمة تتميّز بالجودة العالية.