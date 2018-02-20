أعضاء ” الشورى ” : هيئة حقوق الإنسان تعاني من تسرب الكفاءات

عادل الحربي (صدى):

هاجم أعضاء مجلس الشورى، تقرير هيئة حقوق الإنسان، مؤكدين أن الهيئة تعاني من تسرب الكفاءات، مشيرين إلى أن 60% من موظفيها يحملون شهادة الثانوية.

ووصف أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، الموضوعات التي تطرق لها بـ ” الإنشائية ” ، داعين إلى شغل الوظائف الشاغرة لدى الهيئة والبالغ نسبتها 30%.

كما دعا أعضاء مجلس الشورى، إلى زيادة عدد العاملين في الإدارة القانونية حيث لا يوجد بها سوى اثنين فقط، مطالبين أن تدرج مقررات عن حقوق الإنسان في المدارس والجامعات ومنح درجة البكالوريوس في الجامعات في هذا التخصص.