بالصور .. سميرة سعيد تتألق بجمبسوت زرقاء تلفت الأنظار

أماني الغامدي(صدى):

تألقت الديفا سميرة سعيد بجمبسوت زرقاء خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كان في تصوير أحدث جلسات تصويرها في عيد الحب مع المصورة الفوتوغرافية نورا يوسف، وبعد انتهاء الجلسة قررت سميرة أن تسافر لقضاء إجازة استجمام خاصة مع عائلتها في المغرب، قبل أن تحيى حفل ختام مهرجان قفطان نورتى فى مدينة طنجة بالمغرب.

و نشرت الديفا هذه الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، حيث علق محبيها علي الصور قائلين ” تألقي بالأزرق “.

والجدير بالذكر أن الديفا ستعود إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الفني واستكمال اختيار أغنيات ألبومها الجديد الذي بدأت بالفعل في تسجيل بعض من أغنياته، وتواصل سماع الأغنيات الأخرى لتختار فيما بينهم.