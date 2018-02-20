10 علامات تدل على أن حبيبك ينوي الانفصال عنك

متابعات(صدى):

قال خبراء في العلاقات الاجتماعية ، أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتعارف عبر الإنترنت أصبح العثور على حب حقيقي مهمة صعبة، لذلك عندما تعثرين على شخصٍ ما وتشعرين بحبه، تتشبثين بتلك المشاعر لأطول وقت ممكن.

لكن بالطبع، من الصعب التخلي عمَّن أحببناه في السابق حيث أن من طبيعتنا التمسك بالأشياء ورفض التخلي عنها. ومن المؤلم إدراك أن من أحببته لم يعد يحبك. لكن حتى لا تتألمي لوقت أطول.

وإليكِ 10 علامات خفية تدل على أن حبيبك على وشك الانفصال عنك، :

1- يتوقف عن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتك

بدلاً من شعوره بأنك مثيرةً للاهتمام وسؤالك عن كل تفاصيل حياتك مهما بلغ صغر حجمها وأهميتها، توقف الآن عن ذلك وأصبح يتحدث إليكِ وكأنك مصدر إزعاج.

2- يتوقف عن دعوتك للذهاب معه عند خروجه مع الأصدقاء

أصبحتِ أنتِ ومجموعة أصدقائه عالمين لا يصطدمان. وبالرغم من أنه من الصحي أن يمتلك كل شخص في العلاقة مجموعة أصدقاء خاصين به، إلا أن حقيقة أنه يخرج دون أن يكلّف نفسه بضمك إلى أي جزء من حياته أمر مزعج. فهو ينسى دعوتك ويفعل ذلك عن قصد لأنه لم يعد يهتم لك.

3- يختلق أعذاراً حتى يخرج معك أقل من السابق

سيبدأ باختلاق أي عذر حتى لا يراكِ، ومهما كان العذر سواء أكان “متعباً” أم “مشغولاً” عليكِ عدم تصديق ذلك لأنه إن كان يرغب بتخصيص وقت لك سيفعل.

4- يبدأ بالخروج أكثر مما كان يخرج بالسابق بكثير

صحيح أنه من الطبيعي بجميع مراحل حياتك أن تلتقي بأشخاص جدد والرغبة بالخروج والاستمتاع بوقتك، لكن هذا لا يعني أن يذهب للمقهى أو النادي كل ليلة بدلاً من إمضاء وقت معك.

5- يلومك على كل شيء

إن لم يأت لرؤيتك سيقوم بلومك على ذلك في كل مرة، سواء كنتِ أنتِ السبب في ذلك أم لا. وبدلاً من الاعتذار والاعتراف بأنه مخطئ يجر النقاش إلى مستوى أكبر ويخلق منها مشكلة.

6- يجعلكِ تشعرين أنكِ لستِ جيدة

قد تكونين أجمل وأذكى إنسانة على وجه الأرض وتشعرين أنكِ لست جيدة بما فيه الكفاية له، وتقلقين من أنه سيتركك في يومٍ ما لأنه أغرم بشخصٍ آخر يملك صفة لا تملكينها.

7- يكذب عليكِ

سواء كذب حول مكان تواجده في عطلة نهاية الأسبوع، أو قام بإلغاء محادثاته عبر فيسبوك مع فتاة أخرى. يبقى الكذب في العلاقة أمرا غير مقبول.

إن كان يجد أنه يسهل عليه الكذب عليكِ إذاً يعني هذا أنه لا يحبك. والأسوأ هو أنكِ إن كنتِ تدركين أنه يكذب عليكِ مراراً وتكراراً عليكِ عدم القبول بعلاقة كهذه. أنت تخبرين نفسك أنه يحبك وأنه سيتغير يوماً ما فقط لأنك تحبينه.

8- لا يستمع لك

أنت تشعرين أنه لا يهتم لأي شيء يخصك ولا يهتم بشعورك. هو يهمل مشاعرك ولا يحترمك ولا يستمع أو يقدّر ما تشعرين به أو تقولينه.

9- يغضب منك حيال أمور كان يتجاهلها

في كل مرة يكون حولك يبدو وكأنه محبط أو متعب أو يشعر بالملل. إن وجد هناك سبباً لبدء خلاف صغير يقوم بتكبيره وتحويله لمشكلة دون الاهتمام بأثر ذلك على شعورك.

10- لا يعطيك الأولوية في حياته

تشعرين أن لا مكان لك في حياته. هو يملك أصدقاء وكل شيء يجري على ما يرام لكن تشعرين أنه يجب عليك ضغط نفسك إلى أصغر شقوق حياته. وهذا يجب ألا يحدث على الاطلاق، حيث يجب عليه أن يضعك في أولى أولوياته ويجعلك تشعرين بأنك محبوبة إن كان يحبك حقاً.