مطالبات داخل ” الشورى ” بتعديل مواد نظامي التقاعد الحاليين

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، بالرفع بما تراه المؤسسة العامة للتقاعد من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، أمس الإثنين، التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 37 – 1438 للمؤسسة، حيث أكدت اللجنة ان بعض المواد في نظامي التقاعد تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها، مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.

وفي ذات السياق، شدَّد التقرير على أهمية تحديث أنظمة التقاعد التي مضى على صدورها مدة تزيد على 40 عاماً، مشيرة إلى أهمية سلوك المؤسسة مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة خاصة مع عدم تلائم بعض المواد مع التغييرات الحاصلة خلال الأعوام الماضية.

من جانبه، اقترح خالد العقيل ضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد، فيما دعت مستورة الشمري بالتوسع في برنامج مساكن الذي بلغت الطلبات الممولة فعلياً لشراء المساكن 3854 طلباً بقيمة إجمالية 2،875 مليون ريال وبعائد سنوي يقدر بـ5 %.

وطالب عبدالله الحربي، برفع السن التقاعدي بشكل تدريجي، واقترح عبدالهادي العمري استقطاع 9 % من راتب العسكريين الأفراد ” الراتب الأساسي + البدلات “، وهم على رأس العمل، وأن يصرف لهم بعد التقاعد المعاش بإضافة البدلات.