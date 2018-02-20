خاصية ” احذف للجميع ” غير فعالة بواتسآب

نورة الشهري (صدى):

تعد ميزة ” احذف للجميع ” ، خلال 7 دقائق فقط من إرسال، التي أطلقها تطبيق ” واتس آب ” العام الماضي؛ لتتيح للمستخدمين، حذف الرسائل المحرجة أو غير مرغوب فيها، أو المرسلة بالخطأ لشخص، غير فعالة في حالة واحدة فقط عند إرسال ” اقتباس ” .

وقام موقع ” ذي نيكست ويب ” ، باختبار إمكانية حذف رسالة مقتبسة، خلال 7 دقائق بعد إرسالها، وعلى الرغم من التطبيق، يفيد بأن الرسالة الأصلية تم حذفها بنجاح، إلا أن النص المحذوف يظل ظاهرًا، داخل اقتباس المرسل إليه.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا لا يعد ثغرة في التطبيق ذاته، إنما جزء من الخاصية ذاتها، لاسيما مع الاقتباسات، وإذا قام المرسل إليه، بالرد على رسالة قبل حذفها، من المرسل نفسه، سيظل الاقتباس ظاهرًا، في المحادثة بين الطرفين.