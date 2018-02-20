بالفيديو.. تراكم مخلفات مبنى وأثاث تالف في ممر منذ 6 أشهر بمكة

حسين العلي(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لممر مغلق بكومة من مخلفات المباني وبعض قطع الأثاث التالف .

وقد تواصلت صحيفة صدى مع المواطن والذي أكد أن الممر له أكثر من ٦ أشهر على هذا الحال وأن البلدية الفرعية لم تتخذ الاجراء المتبع مع المتسبب ولم تقوم بمعالجة الوضع وازالة تلك المخلفات .

وطالب المواطن بمحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك المظهر السيء والذي لايليق بمدينة مكة المكرمة مع العلم أن الممر يعتبر مهم لطلاب المدارس لانه بجوار المدرسة.

وقد تواصلت ( صدى) مع أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة هذه المشكلة مع ارفاق الصور والمقطع والموقع ،وسنوافيكم في حال تجاوب الأمانة.