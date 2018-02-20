تعذيب أطفال مصابين بالتوحد يثير أزمة في تونس

تونس(صدى):

حالة من الجدل أثارها فيديو مسرب من داخل إحدى مراكز رعاية الأطفال المصابين بالتوّحد صدمة في تونس بسبب ما تضمنه من مشاهد قاسية لتعرض أطفال بداخله للضرب والتعذيب، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق.

وأظهر المقطع المصور الذي نشرته إحدى المواقع الإخبارية التونسية نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أطفالا مصابون بالتوحد داخل أحد المراكز الخاصة برعايتهم ضواحي العاصمة تونس، يتعرضون لاعتداءات جسدية وحشية من قبل المربيات، دون مراعاة احتياجاتهم الخصوصية.

وفي الفيديو تظهر إحدى المربيات وهي تنهال ضربا بكل قوتها على أنحاء من جسد أحد الأطفال قائلة” لقد آلمتني يدي من الضرب”، وهو الأمر الذي دفعها للاستنجاد بقارورة صغيرة لمواصلة الضرب معلقة” جيّد لك الضرب”، قبل أن تظهر وهي تحاول تقييد يد طفل آخر، غير مبالية بصراخه وبكائه، بينما أجبرت زميلتها أحد الأطفال على وضع يديه وهما ممدودتان على الجدار لمعاقبته.