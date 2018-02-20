محمود عباس يجتمع مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بنيويورك

القدس المحتلة(صدى):

اجتمع الرئيس محمود عباس فى مقر إقامته فى مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلع الرئيس الوزير الكويتى على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وشكره على حضوره لترؤس الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن والتى سيلقى فيها سيادته كلمة هامة مساء اليوم الثلاثاء.

وجدد الرئيس شكره لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتى على دعمهم المستمر لشعبنا وقضيته العادلة.