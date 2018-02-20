أطعمة تحارب السرطان

متابعات(صدى):

أثبتت الدراسات أن ما تدخله إلى جسدك عبر فمك قادر على التحكم فيك، فهناك أطعمة تحسن نفسيتك ،وأخرى تسبب تقلبات مزاجية، وهناك أكلات تخفف من حدة التوتر، وغيرها تعزز التركيز.

وبطبيعة الحال هناك أطعمة تعزز الصحة، وتقي من الأمراض، لذا فهناك عدة أطعمة يمكنها محاربة الإصابة بمرض السرطان.

وعلى رأس تلك الأطعمة ” الثوم والبصل ” ويمكن استخدامهما في الكثير من الوجبات، حيث تتحد مكونات البصل والثوم مع السموم في الجسم وتسهّل التخلص منها قبل تسببها في أي أذى.

وأيضًا الطماطم فهي غنية بالليكوبين، وهو ما أثبت العلم قدرته على منع السرطان.

وأيضًا كل أنواع التوت تحتوي على جزيئات مضادة للسرطانات، أضف إليها الفراولة والتوت البري، فهي تحجب البروتينات المساعدة على نمو السرطانات، من الوصول لخلاياها.

ووجدت الكثير من دراسات الأوبئة علاقة قوية بين كمية استهلاك الفرد للمشروم بشكل منتظم، وبين معدلات الوفاة بسبب السرطان، خاصة الفطر الياباني الذي يحفز الجهاز المناعي، ويقلل من نمو الأورام وسرعتها، كما له تأثير على زيادة أعداد الخلايا البيضاء في الدم.

كما يمنع البقدونس نمو الخلايا السرطانية عبر وقف تشكل الأوعية الدموية، التي توصل لها الطاقة.