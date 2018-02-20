اليونيسيف: 7 آلاف طفل حديث الولادة يموتون يوميًا

واشنطن(صدى):

ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن سبعة آلاف طفل حديث الولادة يموتون كل يوم خاصة في الدول النامية.

وبين التقرير أن أعلى معدلات الوفاة تحدث في باكستان وأفغانستان والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال، تكون أمام الأطفال المولودين في اليابان وإيسلندا وسنغافورة، أكبر فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا اتش فور، إنه بالرغم من خفض عدد الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر خلال النصف الأول من العام الماضي إلى أكثر من النصف، إلا أنه لم يحدث تقدم عالمي مماثل من أجل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهر.

وأضافت: “نظرًا إلى أن الكثير من هذه الوفيات كان يمكن منعها، فإننا نقصر بوضوح تجاه أفقر أطفال العالم”.

ويشير التقرير إلى أن المواليد الجدد لا يموتون لأسباب طبية، ولكن لأن أسرهم فقيرة جدًا أو مهمشة بشكل لا يساعدها على الوصول إلى الرعاية، واستجابة لذلك أنشأت اليونيسيف حملة “كل طفل حي” التي تدعو الحكومات والقطاع الخاص والأفراد إلى زيادة فرص الحصول على رعاية المواليد الجدد.

وأوضحت هنريتا فور: “في كل عام، هناك 6ر2 مليون طفل حديث الولادة في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة في الشهر الأول من حياتهم”.