اليوم.. حسين الشحات يقود العين الإماراتي أمام الريان القطري

نواف السالم(صدى):

يقود اللاعب المصري حسين الشحات، فريق العين الإماراتي لتحقيق رقم قياسي عندما يواجه الريان القطري في الخامسة مساء الثلاثاء، بملعب “هزاع بن زايد”، بمدينة “العين” الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وتعادل العين الإماراتي خارج ملعبه مع الهلال السعودي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات، بينما تعادل الريان القطرى على ملعبه ووسط جماهيره مع استقلال طهران الايرانى، لتتساوى أندية المجموعة الرابعة فى عدد النقاط.