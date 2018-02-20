مقاضاة مصور زفاف التقط صور ” خليعة ” للضيوف

متابعات(صدى):

قرر زوجان مقاضاة مصور حفل زفافهما ، حيث التقط صورًا ” خليعة ” للضيفات اللاتي حضرن الحفل، مما أدى إلى إصابة الزوجان بخيبة أمل وصدمة.

واتخذ الزوجان ” ستيف ” و ” بول ” إجراءات قانونية، لأن واحدة من كل ثلاث صور التقطها المصور كانت غير واضحة، وركز في صوره على التقاط أوضاع غير لائقة لضيفات الحفل، ولم يصور أحد من والديهما.

وقضت المحكمة لصالح الزوجين، وتم تغريم المصور تعويضاً يبلغ 600 جنيه استرليني.

وسدد المصور مبلغ التعويض وأغلق استوديو التصوير عقب حكم المحكمة.