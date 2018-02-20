جمعية أعمال تشارك بركن تعريفي في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

شاركت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (اعمال) بركن تعريفي المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” الذي نظّمته وزارة الحرس الوطني.

وجاءت مشاركة الجمعية بركن تعريفي عن بالخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، من خلال تعريف الزوار برسالة الجمعية التي تضمنت تضمنت دعم وتطوير مشاريع الأسر المنتجة، وتشجيعها على الإنتاج والاعتماد على النفس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها . إضافة إلى مساعدتها لعرض وتسويق منتجاتها. وتوفير فرص عمل لأبنائها. وآلية تسويق منتجاتها ، واستثمار طاقاتها ، وطرق دعمها، واشتملت الرسائل التعريفية أيضا على أوجه الرعاية في جمعية أعمال والفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية للأسر، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي نفذت الجمعية للمستفيدين خلال العام الماضي 2017 ، واطلع الزوار على أهداف الجمعية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للأسر ، والدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذتها للأسر، لتمكينها من مواجهة التحديات وإتاحة الفرص لعرض وبيع منجاتها ، وإيجاد قنوات تسويقية لها لتوفير عائد اقتصادي لها يسهم في إعالتها ونقلها من الرعوية إلى التنموية المنتجة، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 ، وذلك لبناء مستقبل مشرق للأسر المنتجة.

وشهد جناح أعمال إقبالا كثيفا من زوار المهرجان . وأبدوا إعجابهم بالإنجازات التي حققتها الجمعية وفق عمل مؤسسي منظم يساهم بدعم الاقتصاد الوطني .

يشار إلى أن جمعية (أعمال) تسعى من خلال مشاركتها في المناسبات العامة والوطنية إلى تعزيز ثقافة الإنتاج المحلي لدى أفراد المجتمع ، وإبراز أعمال الأسر المنتجة . وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية وتأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية ، إضافة إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال .