بوكو حرام تشن هجوما جديدا على مدرسة ثانوية للبنات

أبوجا(صدى):

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجوما على مدرسة ثانوية داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات وطاقم الأساتذة تمكنوا من الإفلات منهم واللجوء إلى مكان آمن، وفق ما أفاد شهود الاثنين.

وقال مواطن يدعى شريف آيسامي لوكالة فرانس برس، إن قافلة من الشاحنات الصغيرة المحملة بالمقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي حوالى الساعة 6 مساء (1700 ت غ) ثم توجهت إلى المدرسة.

واكتفى مقاتلو بوكو حرام بسرقة محتويات المدرسة بعد فشلهم في خطف التلميذات.