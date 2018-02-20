قادة أمريكا وروسيا وإيران في اجتماع بتركيا.. إبريل المقبل

واشنطن(صدى):

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، إن الإعدادات جارية لاستضافة تركيا لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس التركى رجب طيب إردوغان والرئيس الإيرانى حسن روحانى فى أبريل. حيث نقلت الوكالة النبأ عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء ذكرت فى وقت سابق اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن من المقرر أن يلتقى وزراء خارجية البلدان الثلاثة فى قازاخستان خلال أسبوعين للإعداد لقمة فى اسطنبول بشأن سوريا.