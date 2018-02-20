الإحصاء: مكة الأولى في عدد الأرامل من النساء

نايف السالم(صدى):

أكد مصدر بالهيئة العامة للإحصاء أن عدد الأرامل في المملكة من النساء بلغ نحو 430 ألف أمرلة في عدد من المناطق ،ذلك حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح المصدر أن عدد المطلقات بلغ 168063 في جميع المناطق وبنختلف الأعمار، بينما بلغ عدد اللاتي لم يتزوجن 2237983 فتاة.

وارتفعت قائمة المناطق في عدد النساء الأرامل حتى العام الماضي بمكة المكرمة بعدد 114262 أرملة، وتأتي في المرتبة الثانية الرياض ، تليها منطقة الحدود الشمالية الأقل في عدد حالات الترمل بعدد 6284 أمرأة.