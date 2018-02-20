مارس المقبل..أول أسبوع عربي للموضة بالرياض

نورة الشهري (صدى):

أعلنت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود الرئيس الفخري لمجلس الأزياء العربي على هامش أسبوع الموضة في لندن،أن المملكة ستسضيف أول أسبوع عربي للموضة بالرياض، معربة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة نقلة لهذه الصناعة في المملكة.

وأشارت الأميرة نورة إلى أن تنظيم المجلس لهذه المناسبة مع هيئة الترفيه يعكس مكانة المملكة كمركز ثقافي إبداعي في إطار رؤية المملكة 2030، وستكون تلك المناسبة في الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل.

ومن جانبه أوضحت مدير مكتب مجلس الأزياء العربي في المملكة أن الشراكة مع مجلس الأزياء البريطاني تهدف لدعم المواهب الشابة وجذب العلامات التجارية العالمية التي ترغب في الاستفادة من السوق العربية.