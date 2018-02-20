الأرصاد تتوقع سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ” تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل “.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق “القصيم ، حائل ، الشرقية ، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة”.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة ، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.