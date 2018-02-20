الحيزان: المملكة تتهيأ لاستقبال حالة من عدم الاستقرار الجوي

عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزية الحيزان ، أن المملكة ستستقبل المزيد من الحالات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وقال الحيزان : ” سوف نشهد بداية تأثير تلك الموجات خلال الساعات القادمة ابتداءً من شمال غرب المملكة جهة تبوك ،بصورة أولية وكإرهاص أولي لبداية تأثير الحالة الجوية والتي تؤثر كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية ،وحائل خلال أيام الثلاثاء ،والأربعاء ،والخميس ،بشكل متفاوت في نسب الهطول “.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار جوي ستؤثر على أجواء قطاعات عدة من المملكة ابتداءً من يوم الجمعة القادمة، وهي حالة جوية متدرجة ومتراخية الحركة يبدأ تأثيرها من الشمال ثم يتسع نطاقها في أجواء المملكة مؤثرة على قطاعات عدة ومساحات واسعة.