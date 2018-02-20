بشرى جديدة من ” الجوازات ” للمقيمين

علي القحطاني (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات أنه بات بإمكان أصحاب العمل إصدار ” هوية مقيم ” عبر منصة ” أبشر ” لمدة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة الجوازات على “تويتر” تدوينة مساء أمس (الإثنين)، قال فيها: “أصبح الآن بإمكان أصحاب العمل إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر لمدة سنتين”.

وكانت الجوازات قد دعت في وقت سابق جميع المقيمين بالمملكة، إلى سرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال “أبشر”، مؤكدة أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية “هوية مقيم” فلن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية عليه.