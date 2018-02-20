“حساب المواطن” يوجه رسالة مهمة للمواطنين

عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج “حساب المواطن” أنه يعمل على التحقق من توافق بيانات المسجلين المفصح عنها مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني معها؛ بهدف التأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضح البرنامج أن عدم الإفصاح عن إجمالي بيانات الدخل للفرد والأسرة يؤثر على الأهلية وقيمة الاستحقاق، لافتاً إلى أنه في حال اختلاف المعلومات المفصح عنها عن البيانات الرسمية، فإنه يتم التواصل مع المسجلين؛ لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهلية المسجل وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية؛ لتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

كما جدد التأكيد على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين ومقارنتها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى.