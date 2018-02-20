أول رد من هازارد عن تشبيهه بميسى ورونالدو

ماجد محمد(صدى):

أكد النجم البلجيكي، إدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، أن مقارنته بالثنائى الأفضل فى العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يعد أمرا رائعا، مشيرا إلى أنه يحاول السير على نهجهم، ولكنه يختلف عنهم.

ويواجه هازارد نظيره ميسي غدا ، عندما يستضيف فريقه تشيلسي نظيره برشلونة على ملعب “ستامفورد بردج”، فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقال هازارد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: ” كل مباراة صعبة، خاصة بدورى الابطال، برشلونة هذا الموسم من بين الافضل فى العالم، سوف نقدم أقصى ما لدينا ذهابا وايابا”.

وعن مقارنته بميسى ورونالدو: “انه امر رائع لكننى مختلف، احاول ان اسير على نفس المنوال والطريق لذلك هو التألق فى المباريات الكبيرة وغدا واحدة منها وانا متحمس”.