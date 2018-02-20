إلزام ورثة رجل أعمال بدفع 67 مليوناً لأرملته السورية في جدة

نايف السالم(صدى):

أوقفت محكمة التنفيذ بجدة الخدمات عن ورثة رجل أعمال لإجبارهم على إعطاء أرملة المتوفى، سورية الجنسية، حقها الشرعي من ورثة زوجها، والبالغ نحو 67 مليون ريال.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ ” المدينة ” ، أن الأرملة تبلغ من العمر 22 سنة، واستمر زواجها من رجل الأعمال لمدة شهر، قبل أن يتوفى بالسكتة القلبية.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً لمصلحة الأرملة بإثبات زواجها، بالتزامن مع حصر تركة زوجها من أملاك، لتتوجه الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي وجهت باستدعاء جميع الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد المتوفى وزوجته الأولى؛ لتنفيذ الحكم.

وبيّنت المصادر أن تركة رجل الأعمال تشمل أراضي و”فيلات” سكنية وفنادق وأسواقاً تجارية وأسهماً ونقوداً.