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الإطاحة بـ 8 أجانب في صربيا بتهمة تصوير مواقع عسكرية

الإطاحة بـ 8 أجانب في صربيا بتهمة تصوير مواقع عسكرية
بلغراد(صدى):

أطاحت الشرطة الصربية بـ 8 أجانب ، بينهم أمريكيون وأوكرانيون ، بتهمة محاولة تصوير مواقع عسكرية ومحاولة الدخول إليها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن وزير الدفاع الصربى ألكسندر فولين قوله ، فى بيان ـ إنه لا يريد أن يستبق أحداث قضية المحتجزين الثمانية التى يجرى التحرى عنها.

وأضاف ” ليس من قبيل الصدفة أن يحاول عدد كبير من المواطنين الأجانب اقتحام المبانى الرسمية التابعة للجيش الصربى”.

واعتقل أمريكى آخر فى صربيا فى وقت سابق من الشهر الحالى لحيازته السلاح ، حيث تناقلت وسائل الإعلام الصربية الموالية للحكومة بأن المشتبه به كان جنديا سابقا فى القوات البحرية الأمريكية وخطط لشن هجمات ضد مسؤولين صربيين.

 


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