” عمل مكة ” يوقع استمارات اشتراك لتفعيل مبادرة الضيف المدرب القدوة

نايف السالم(صدى):

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الأثنين، عدة استمارات اشتراك مع بعض الجهات الخاصة لتفعيل مبادرة الضيف المدرب القدوة إحدى مبادرات برنامج ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة “.

وتهدف الاستمارات لاستثمار الخبرات الوافدة ونقلها إلى المواطنين في مختلف المجالات من وظائف قيادية وغير قيادية ومهن مهارية يدوية، تعود بالنفع على المواطنين، وتسهم في مساعدة المنشآت على التوطين بفاعلية ويسر، وشاركت عدة جهات خاصه بالاشتراك بالمبادَرة وتفعيلها.

وقد شكل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريقًا متخصصًا لمتابعة تنفيذ تلك المبادرة داخل المنشآت وقياس جودة عملية نقل الخبرات الذي حددته تلك المنشآت.

وأعرب مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني عن شكره لكل منشأة شاركت في هذه المبادرة، وحثهم على أهمية استشعار تفعيل تلك المبادرة كواجب وطني ولتسهم في المساعدة على التوطين.