رئيسة حكومة بريطانيا توجه بمراجعة نظام المصروفات الجامعية المرتفعة

لندن(صدى):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمس الإثنين، إنه ينبغى للجامعات البريطانية أن تقدم للطلاب شيئا قيما مقابل أموالهم وذلك فى معرض تدشينها عملية مراجعة قد تسفرعن تقليل المصروفات وتعيد المنح فى محاولة لجذب الناخبين الشباب الذين ساهموا فى معاقبة حزبها فى انتخابات العام الماضى.

وفى كلمة هدفها إظهار أن برنامجها لبريطانيا أكبر من مجرد الانفصال عن الاتحاد الأوروبى قالت ماى إنها لا تريد فقط النظر فى تمويل التعليم ولكن أيضا إيجاد سبل لزيادة الوعى بأهمية الدراسات الفنية لإعداد البلاد للحياة بعد الخروج من الاتحاد فى عصر التقنيات المتقدمة.