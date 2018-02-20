التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وتشيلسى فى دورى أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

استقر إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، وأنطونيو كونتى مدرب تشيلسى الإنجليزى، بشكل كبير على التشكيل المتوقع للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “ستامفورد بريدج”، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع للفريق الكتالونى أمام تشيلسى، بحسب الموقع العالمى “هو سكورد”، كالتالى..

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجى روبيرتو، بيكيه، أومتيتى، جوردى ألبا

خط الوسط: ديمبلى، راكيتيتش، بوسكيتس، انييستا

خط الهجوم: ليونيل ميسى، لويس سواريز

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسى مباراة برشلونة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كاهيل، أزبيليكويتا، كريستنسن

خط الوسط: ألونسو، فابريجاس، كانتى، موسيس، درينكووتر

خط الهجوم: هازارد، موراتا