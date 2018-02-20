بالصور.. رماد ساخن يغطى منازل سومطرة بإندونيسيا بعد ثوران بركان جبل

جاكرتا(صدى):

شهد سكان سومطرة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء حالة من الرعب، بعد تجدد ثوران بركان جبل سينابونج فى إندونيسيا، متسببا فى إخلاء آلاف الأشخاص منازلهم خوفا على حياتهم

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن البركان فى مقاطعة سومطرة الشمالية قذف غازا ساخنا ورمادا بركانيا على ارتفاع 4.5 كيلومتر ناحية الشرق.

ورفعت إندونيسيا، أمس الإثنين، مستوى التحذير لرحلات الطيران حول بركان جبل سينابونج على جزيرة سومطرة إلى أعلى درجة بعد أن نفث البركان عمودا من الرماد امتد سبعة كيلومترات فى الهواء فى أكبر ثوران له هذا العام.