عضو شورى يتهم المؤسسة العامة للتقاعد بـ ” النهب “
دار هجوما حادًا بمجلس الشورى، الأثنين، على المؤسسة العامة للتقاعد، حيث اتهما بعض الأعضاء بالمجلس بأنها نهبت ما تبقى من الأموال التقاعدية للعسكريين، لتعلن أنها ستستهلك كامل الأصول بعد 3 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.
و قال عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري: ” توقعت المؤسسة استهلاك كامل الأصول للحساب العسكري خلال عام 1442هـ، وأخص العسكريين الأفراد وضباط الصف، ومن الملاحظ أن المؤسسة تريد أن يكون الحل لزيادة مواردها المالية هو زيادة التضييق على أفراد القوات المسلحة، ونهب ما تبقى من أموالهم التقاعدية ومن أعمارهم “.
وتسائل العمري ساخرًا : ” لماذا يبقون أحياء بعد تقاعدهم؟!.. ولماذا لا يموتون ويتركون المؤسسة تربح موارد مالية ؟ “.
وأكد أن زيادة المنافع على حساب العسكريين الأفراد ليس حلاً، فهم أكثر فئات المجتمع حاجة إلى الدعم، لتضحياتهم التي لا مجال لحصرها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2866 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا تنس النساء لو توفت ترثها المؤسسة اصلها من بقية اهلها ولا يستفاد منها عيالها حسب الشرع
muf[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل طوال خدمة العسكري وهم يستقطعون من راتبه ويربحون فيها ملايين وفي الاخير مايعطونه الاشي مايجي شي بالنسبة لما قدمه في حياته العسكريه هذا اذا ما مات قبل التقاعد
الواصل[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 23 دقيقة
دخل المؤسسة من مخصصات التقاعد المدني والعسكري ب مئات الملايين
هناك خلل في ادارة هذة الاموال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4040 ] نشر منذ 13 دقيقة
اخي الواصل
الخلل وقع في فتراة ماضيه استثمارات باموال الناس ولكنها فاشله
وكذلك دخول المؤسسة لسوق الاسهم باموال الناس وتكبدت خسائر فادحه
كيف يتجرأون على التصرف باموال الناس دون وجه حق او تفويض