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رئيس محكمة: ريهام سعيد قد تواجه المؤبد في اتهامها بـ ” خطف الأطفال “

رئيس محكمة: ريهام سعيد قد تواجه المؤبد في اتهامها بـ ” خطف الأطفال “
القاهرة(صدى):

أكد رئيس محكمة مصرية، أن الإعلامية ريهام سعيد حال إدانتها في التحريض على خطف الأطفال قد تواجه عقوبة تتراوح بين السجن 7 سنوات والمؤبد، وفق مواد قانون العقوبات.

يأتي ذلك على خلفية أمر النيابة بحبس المذيعة ريهام سعيد على ذمة التحقيق في اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال لاستغلالهم في سبق صحفي ببرنامجها الشهير ” صبايا الخير “.

وأصدرت النيابة أيضًا أمرًا بحبس كلا من رئيس تحرير ومعدة ومصور ومنتج البرنامج، المذاع بفضائية ” النهار “.

ونفت ريهام سعيد معرفتها بعملية الاختطاف، مؤكدة أنها مذيعة تطرح قضايا للنقاش، وأنه ليس لها أي دخل بالواقعة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2866 ] نشر منذ 52 دقيقة

ربنا يعينك و يفضح من اراد بكي الضرر والله عيب عليكم يا مصريين ما لقيتم الا ريهام و هي صوت المحتاجين و المرضي من الاطفال

[ عدد التعليقات: 15798 ] نشر منذ 23 دقيقة

ايش ممكن تعمل بالاطفال

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