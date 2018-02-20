رئيس محكمة: ريهام سعيد قد تواجه المؤبد في اتهامها بـ ” خطف الأطفال “
أكد رئيس محكمة مصرية، أن الإعلامية ريهام سعيد حال إدانتها في التحريض على خطف الأطفال قد تواجه عقوبة تتراوح بين السجن 7 سنوات والمؤبد، وفق مواد قانون العقوبات.
يأتي ذلك على خلفية أمر النيابة بحبس المذيعة ريهام سعيد على ذمة التحقيق في اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال لاستغلالهم في سبق صحفي ببرنامجها الشهير ” صبايا الخير “.
وأصدرت النيابة أيضًا أمرًا بحبس كلا من رئيس تحرير ومعدة ومصور ومنتج البرنامج، المذاع بفضائية ” النهار “.
ونفت ريهام سعيد معرفتها بعملية الاختطاف، مؤكدة أنها مذيعة تطرح قضايا للنقاش، وأنه ليس لها أي دخل بالواقعة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2866 ] نشر منذ 52 دقيقة
ربنا يعينك و يفضح من اراد بكي الضرر والله عيب عليكم يا مصريين ما لقيتم الا ريهام و هي صوت المحتاجين و المرضي من الاطفال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15798 ] نشر منذ 23 دقيقة
ايش ممكن تعمل بالاطفال